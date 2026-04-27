Последствия снегопада в Долгопрудном: аварийные работы на Корабельной

В городском округе Долгопрудный на улице Корабельная из-за сильного снегопада произошло падение дерева. Это привело к повреждению оптоволоконной сети, и пользователи района «Островок» остались без доступа к интернету.

Аварийная бригада оперативно выехала на место происшествия. Специалисты спилили поврежденные ветки, очистили дорожное полотно и с помощью дефектометра определили место разрыва кабеля. Затем мастера зачистили оптоволоконный кабель, восстановили его целостность и установили защитную муфту.

В ходе аварийных работ участвовала бригада из четырех человек. Кроме того, упавшее дерево повредило светофор и дорожный знак. Ожидается прибытие бригады для устранения оставшихся повреждений.