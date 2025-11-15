Последствия снегопада устранили в Подольске

Коммунальные службы Подольска оперативно приступили к уборке снега с самого утра. На улицы, дороги и общественные пространства вышли почти 200 рабочих и 50 единиц техники комбината благоустройства.

В уборке территорий городского округа используют специальную технику — снегопогрузчики, тракторы с отвалами и щетками, комбинированные дорожные машины и погрузчики.

Региональными дорогами занимаются специалисты Мосавтодора. Во дворах ведут работу управляющие организации. В приоритете стоит расчистка подъездов к социальным объектам, а также основных магистралей и пешеходных переходов.

Глава Подольска Григорий Артамонов призвал жителей быть внимательными на дорогах. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы, автомобилистам — соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Оставить обращение по уборке снега можно на горячей линии: 8 (495) 663-99-99