Последствия снегопада устранили в Можайском округе

Коммунальные и дорожные службы активно устраняют последствия сильного снегопада, используя специализированную технику — тракторы, мини-погрузчики и экскаваторы. Как отметил глава округа Денис Мордвинцев, особое внимание уделяется расчистке территорий с высокой проходимостью.

В первую очередь расчищают подъезды к социально значимым объектам, таким как больницы, школы и детские сады, а также подходы к остановкам общественного транспорта.

«Все усилия направлены на то, чтобы в ближайшее время полностью устранить последствия снегопада. Жители не должны испытывать неудобства из-за разгула стихии», — подчеркнул Мордвинцев. Он также напомнил водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть предельно внимательными на дорогах в условиях зимней погоды.

Глава муниципалитета призвал жителей сообщать о проблемах с уборкой снега и оставлять свои комментарии для улучшения работы служб.

Для оперативного решения вопросов по расчистке снега жители округа могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8(49638)4-14-15, 8(49638)4-15-44 или 112.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».