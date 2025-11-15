Последствия снегопада устранили в Можайске

В Можайске последствия снегопада устранили несколько десятков единиц техники и более 150 рабочих. Дорожные службы подключили к работе 11 комбинированных дорожных машин, которые начали обработку основных транспортных артерий округа.

На оперативный вызов природы ответили все коммунальные службы. Пока жители наблюдали, как преображается ландшафт Можайского округа, рабочие очищали тротуары и дороги.

«Прогноз синоптиков оправдался полностью. Весь технический состав задействован для обеспечения чистоты на дорогах и тротуарах», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Все службы работали в усиленном режиме. Жители могут сообщить о своих вопросах по номерам: 112, 8 (496) 384-14-15 или 8(496) 384-15-44.

Автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дорогах, а пешеходам — выбирать удобную обувь.