Последствия снегопада устранили в Ленинском округе

В Ленинском округе начали плановую работу по расчистке территорий после снегопада. На уборки улиц вышли 345 сотрудников МБУ «Дорсервис» и «Благоустройство», а также задействовали порядка 120 единиц снегоуборочной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Наши коммунальные службы задействовали комплекс техники и ресурсов, чтобы оперативно обеспечить безопасность и чистоту на улицах округа. Работа организована по всем направлениям: от дорог до дворовых территорий в отдаленных населенных пунктах. Наша задача — минимизировать неудобства для жителей и поддерживать нормативный уровень содержания дорог и тротуаров в любую погоду», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Особое внимание уделяют расчистке дворов и общественных пространств. Работы проводят в Видном, поселках городского типа Молоково, Мисайлово, Горки Ленинские, поселках Володарского, Развилка и на других территориях. К уборке также приступили сотрудники муниципальных и частных управляющих компаний.

Дорожные службы Ленинского округа расчищают муниципальные проезжие части общей протяженностью более 300 километров. Кроме того, приводят в порядок парки, где задействованы 80 сотрудников и восемь единиц техники.

«Просим жителей с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и соблюдать осторожность на дорогах и тротуарах в зимний период», — отметили в пресс-службе.

Территории обрабатывают песко-соляной смесью для безопасности пешеходов и автомобилей.