Последствия снегопада устранили в Красногорске

В Красногорске работает мощный снегоплавильный комплекс, перерабатывающий до 2 тысяч кубометров снега в сутки. Специалисты МБУ «КГС» круглосуточно утилизируют снежные массы, собранные после циклона «Френсис», чтобы оперативно очистить дороги и тротуары округа.

На площадке в Нахабине ежедневно принимают около 100 машин, которые доставляют снег не только из города, но и из пригорода. Снег сгружается в приемный бункер, где тает, после чего вода фильтруется и направляется в канализационную систему.

«Весь снег, который привозят на территорию, стараемся переплавить. На комплексе работает 6 человек и фронтальный погрузчик, проблем с людьми и оборудованием нет», — сообщил мастер снегоплавильного комплекса Николай Чернин.

Он подчеркнул, что объект функционирует бесперебойно, обрабатывая снег со всех районов, включая парковки и отдаленные площадки.