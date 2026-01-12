Последствия снегопада устранили в Истре

Сотрудники коммунальных и дорожных служб муниципалитета на протяжении четырех дней боролись с последствиями циклона «Фрэнсис». Для уборки снега задействовали 55 единиц техники и порядка 100 дорожных рабочих.

На дворовых территориях и общественных пространствах было задействовано 54 единицы спецтехники, 27 машин малой механизации и около 250 коммунальщиков. Все работы велись строго по установленному регламенту.

Основное внимание уделили уборке территорий возле образовательных учреждений и детских садов, чтобы подготовить их к возвращению детей после каникул. Коммунальные службы совместно с активными родителями расчищали тропинки, дороги и подходы к зданиям.

Значительный вклад в ликвидацию последствий непогоды внесли и местные жители. Они помогали коммунальщикам очищать от снега дворы и парковочные зоны по всему муниципалитету.

Несмотря на проведенные масштабные работы, ликвидация последствий циклона «Фрэнсис» на территории округа продолжается.