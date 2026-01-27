Последствия снегопада устранили в Химках

В городе завершились масштабные работы по уборке улиц, дворов и прилегающих территорий. Сначала коммунальщики расчищали магистрали и основные дороги, затем привели в порядок дворы, тротуары, подходы к социальным объектам и территории возле контейнерных площадок.

Снегоуборка прошла на Комсомольской и Центральной улицах в Подрезково, Московской, Пролетарской и Маяковского в Старых Химках, Молодежной в Новых Химках, а также на других улицах и магистралях города.

Коммунальщики расчищали парковки, склоны, дворовые проезды, пешеходные переходы, подходы к остановкам и детским площадкам. Для безопасности проезжую часть обработали противогололедными реагентами, проверили дорожные знаки и крышные водостоки, чтобы избежать подтоплений.

Администрация рекомендовала жителям соблюдать осторожность на скользких тротуарах и заранее планировать маршруты. С вопросами или замечаниями можно обращаться на горячую линию +7 495 793-01-01, а в экстренных ситуациях — по номеру 112.