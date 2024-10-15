Последствия снегопада устранили на улице Гагарина в Чехове

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин проинспектировал придомовые территории на улице Гагарина. Во время обхода комиссия обошла более 10 дворов.

Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин проверил качество содержания дворов вблизи многоквартирных домов, а также состояние общественных пространств. В обходе принимали участие сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью администрации округа.

Комиссия осмотрела следующие дворы по улице Гагарина: у домов № 25, № 27, № 29, между домами № 29 и № 31, двор вблизи домов № 33, № 45 и № 45а, вдоль домов № 47 и № 49, а также между домами № 43 и № 49. Выявленные недостатки зафиксировали и передали в работу профильным специалистам.

Из-за недавнего снегопада во дворах поломаны деревья и ветки. Специалисты «Чеховского благоустройства» оперативно распиливают их и вывозят.

Жительница дома № 43 обратилась к Алексею Родину с вопросом по работе управления жилищно-коммунального хозяйства. Обращение зафиксировали, в ближайшее время его рассмотрят.

С просьбами о проведении работ можно обратиться в Управление контрольной деятельностью по номеру: +7 (49-67) 23-58-36, Управление благоустройства по телефону: +7 (49-67) 27-91-10, в муниципальное бюджетное учреждение «Чеховское благоустройство» по номеру телефона: +7 (800-30) 0-87-43 и в Управление жилищно-коммунального хозяйства по телефону: +7 (49-67) 23-00-04.

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