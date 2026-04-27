Последствия снегопада начали устранять в Химках

В Химках коммунальные и дорожные службы приступили к ликвидации последствий резкого ухудшения погодных условий. На дорогах проводится активная обработка противогололедными материалами, особое внимание уделяется участкам, где наиболее вероятно образование гололедицы.

Работы будут продолжаться в течение всего дня для обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов. По данным метеорологов, снег и понижение температуры сохранятся в регионе как минимум до середины недели, то есть до среды включительно. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города.

Жителей просят быть внимательными на улице, а водителей — соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию. Тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю, рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом.