Последствия снегопада начали устранять специальные службы Чехова

27 апреля из-за обильных осадков в Чехове повалило более 20 деревьев. Коммунальные и спасательные службы работают в усиленном режиме.

Глава Чехова Михаил Собакин сообщил, что зафиксировано 23 случая падения деревьев на дороги и автомобили. Их оперативно убирают. Повреждены три автомобиля: два в Чехове на улице Полиграфистов и один на улице Вокзальной.

Больше всего деревьев упало в отдаленных населенных пунктах — Мальцах, Плужкове, Каргашинове, Гришенках, Мерлееве, Сохинках, Филипповском, Люторецком, Прохорове, Любучанах, Новом Быте, Талеже. В самом Чехове инциденты произошли на улицах Полиграфистов, Гагарина, Чехова, Центральной и Вокзальной.

Из-за снегопада без света остались деревни и села: Кармашовка, Бутырки, Вихрово, Васино, Кудаево, Пешково, Чепелево, Лешино, Чудиново, Ишино, Карьково, Луч, Кулаково, Дидяково, Плешкино, Беляево, Любучаны, Троицкое, Мещерское, Талеж, Манушкино. Ремонтные бригады «Россетей» уже восстанавливают электроснабжение.

Работы по очистке продолжают «ЧеховСпас», пожарно-спасательная часть № 311, «Чеховское благоустройство», «Россети. Московский регион» и «Мособлэнерго».