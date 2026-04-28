Последствия снегопада начали ликвидировать в Чехове

В работах участвуют сотрудники «ЧеховСпас», пожарно-спасательной части 311, учреждения «Чеховское благоустройство», «Россети. Московский регион», «Мособлэнерго», «Мосавтодор» и другие службы. Дворники и дорожные рабочие чистят снег на проездах и тротуарах вручную и с помощью спецтехники. Энергетики восстанавливают электроснабжение и устраняют обрывы проводов. Упавшие деревья убирают во дворах, на улицах и пешеходных дорожках.

Снегопад с сильными порывами ветра привел к обрывам проводов и временным отключениям электричества, а также к падению более 20 деревьев и повреждению как минимум пяти автомобилей. Происшествия зафиксированы на улицах Чехова, Новослободской, Полиграфистов, Гагарина, Центральной и Солнышевской, а также на Вокзальной площади и Парковом проезде. В сельской местности пострадали деревни Мальцы, Плужково, Каргашиново, Сохинки, Филипповское, Люторецкое, Прохорово, Любучаны, Талеж, Гришенки, Мерлеево и другие.

Экстренные службы оперативно прибыли на места и устранили большую часть последствий. Например, на Вокзальной площади, 2, упавшее дерево повредило две машины. Его распилили, ветки и ствол убрали на обочину, восстановив проезд и проход. Аналогичные работы провели у дома № 1 на улице Новослободской, где дерево перегородило дорогу. Ствол распилили и временно сложили на обочине.

Во дворе дома № 3А на улице Солнышевской стихия повредила автомобиль. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали происшествие и оформили документы для обращения владельца в страховую компанию. Во дворе домов № 10 и 12 на улице Полиграфистов дерево упало на спортивную площадку, повредив столб и волейбольную сетку. Рабочие учреждения «Чеховское благоустройство» уже распилили и вывезли ствол, а управляющая компания в ближайшее время отремонтирует площадку.

Из-за неблагоприятных погодных условий администрация перевела все службы в режим повышенной готовности.