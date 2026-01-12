Последствия снегопада ликвидировали в Щелкове

В округе продолжается активная фаза ликвидации последствий мощного снежного циклона, который принес в Подмосковье рекордное количество осадков. Коммунальные службы муниципалитета работают в усиленном режиме, обеспечивая чистоту и безопасность на дорогах и во дворах.

За последние сутки с городских улиц и общественных пространств было вывезено более 320 кубометров снега. Техника совершает десятки рейсов, перемещая снежные массы на специально подготовленные площадки для складирования. Уборка не ограничивается только центральными магистралями.

Под особым контролем находятся дворовые территории и внутриквартальные проезды, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам, а также остановки общественного транспорта.

Параллельно с расчисткой и вывозом снега ведется превентивная работа по борьбе с гололедицей. Дороги и тротуары проходят тщательную обработку противогололедными реагентами и пескосоляной смесью.