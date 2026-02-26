Последствия снегопада ликвидировали в Красноармейске

Красноармейск оказался во власти мощного снегопада, который заставил городские службы мобилизовать все имеющиеся ресурсы. Для борьбы со стихией муниципальное учреждение «Городское хозяйство» перешло на круглосуточный режим работы.

Чтобы очистить улицы и обеспечить безопасность жителей, на линию вышли 30 дорожных рабочих и 12 единиц специализированной техники. Борьба со снегом не прекращается ни на минуту. Специалисты работают по двухсменному графику: пока техника расчищает основные магистрали в ночное время, дневные бригады концентрируют силы во дворах и вблизи социальных объектов.

«Главная цель — сделать так, чтобы к утру горожане могли беспрепятственно добраться до рабочих мест, а школьники и студенты — до учебных заведений. Одним из важных участков работы стала территория у городского Дворца культуры. Огромные площади перед центральным входом занесло сугробами, и руководство учреждения обратилось за помощью к профессионалам. Коммунальщики оперативно откликнулись на призыв, расчистив основные пешеходные дорожки и подходы к зданию», — сообщили специалисты.

Сейчас основные усилия сосредоточены на очистке остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и входных групп в жилые дома.