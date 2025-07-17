Последствия сброса стоков в реку Учу ликвидировали в Пушкино
Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан совместно с начальником отдела охраны окружающей среды администрации Пушкино Ольгой Носовой провели инспекцию территории вокруг канализационной насосной станции № 27 и берегов реки Учи. В ходе осмотра было подтверждено, что сброс сточных вод в реку и прилегающую зону полностью прекращен.
Коммунальные службы провели масштабные работы по благоустройству: очистили берега от поваленных деревьев и убрали мусор с поверхности воды. Для устранения последствий предыдущих загрязнений применялись специальные сорбенты, что позволило значительно улучшить экологическую обстановку.
«Мы видим, что работа по ликвидации последствий проведена. Важно, что сбросы прекращены, а территория очищена», — подчеркнул Михаил Ждан.
В настоящее время на КНС-27 продолжается модернизация насосного оборудования. Из-за значительного износа станции объект включен в программу обновления инженерных сетей, что обеспечит повышение надежности и удобство обслуживания в будущем.
Кроме того, специалисты взяли пробы воды из реки Учи в районе КНС. Анализы показали, что уровень загрязняющих веществ находится в пределах норм.
Депутат подчеркнул, что мониторинг качества воды и почвы проводится еженедельно для своевременного выявления и устранения возможных проблем, что способствует экологической безопасности района.