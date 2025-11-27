Последствия происшествия на ГРЭС начали устранять в Шатуре

Коммунальщики продолжают работать над перепуском отопления в Шатуре. 23 ноября здесь произошла нештатная ситуация.

Слесари проводят развоздушивание квартир. Это делают, чтобы теплоноситель мог нормально двигаться по системе.

Заявки принимают в общедомовых чатах, в чате управляющих компаний, через систему 112 и в комментариях в городских пабликах в социальных сетях.

Далее сообщения берут в работу профильные специалисты. Уже сформировано 10 бригад, они ведут поквартирный обход.

«Сотрудники УК на сегодняшний день выполняют работу по перепуску отопления. Уже подали теплоноситель, и большое количество воздуха сейчас в системе. Мы перепускаем воздух и делаем поквартирный обход. На сегодняшний день ситуация нормализуется. Жители довольны — это главное. Будем работать до победного конца, пока не закончатся заявки», — прокомментировал представитель управляющей компании Александр Веревкин.