Последствия подтоплений устранят в Домодедове

На территории индустриальных парков застройщик предусмотрел сеть прудов как временное решение для водоотведения. Но такая система не выдержала обилия осадков. Представители администрации Домодедова вместе с жителями и застройщиком обсудили возникшую проблему.

Во всех локациях установили помпы для откачки воды. На территории «Колосок-Овчинки» в деревне Кучино заменили трубу водоотведения, увеличив ее диаметр с 300 до тысячи миллиметров. Помимо этого, там прочистили все трубы ниже по уклону стока. Работы идут под контролем местных жителей, также по их просьбе начали углублять канавы. Помимо этого, сделают дополнительные дождеприемники для предотвращения затопления перекрестка и населенного пункта. Застройщик возводит ливневую насосную станцию, она заработает уже в текущем году.

Вдоль проезда к садовому некоммерческому товариществу «Радуга» планируют установить дамбу и габионы. Также очистят русло реки Конопелька. Для сбора и откачки воды там выкопали временный пруда, в ближайшие дня отсыпят защитную дамбу высотой от трех до шести метров. К весне начнет работать ливневая насосная станция, которая разгрузит сеть прудов.

В деревне Авдотьино до точки сброса прочистили трубы. Это помогает снизить уровень воды. Глава Домодедова Евгения Хрусталева рассказала, что помимо оперативных мер, в округе приняли и системные решения.

«С застройщиками достигли соглашения — системы водоотведения теперь строят одновременно с корпусом, а не „потом“. Также обязательно использование защитных фильтров вокруг дождеприемников на период строительства. Кроме того, вдоль любых населенных пунктов необходимо обустраивать перехватывающие канавы и временные пруды», — пояснила руководитель муниципалитета.