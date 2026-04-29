Более 20 лесничих задействовали в уборке упавших деревьев в Талдоме

Фото: Комитет лесного хозяйства город Москва

После сильного снегопада и порывистого ветра в Подмосковье продолжается устранение последствий стихии. В Талдомском городском округе к работам по расчистке подключились сотрудники лесничества.

Специалисты активно убирают поваленные деревья, освобождают проезжую часть и обеспечивают безопасность дорожного движения. Более 20 сотрудников участвуют в ликвидации последствий непогоды. Благодаря их оперативной и слаженной работе уже удалось расчистить основные трассы, ведущие к населенным пунктам.

Работы на территории округа продолжаются до полного устранения последствий стихии.

