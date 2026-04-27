Последствия непогоды в Мытищах: поваленные деревья убирают бригады

Сегодня в городском округе Мытищи из-за порывистого ветра и мокрого снега зафиксировано падение более 50 деревьев.

Для ликвидации последствий сформировали 16 бригад, каждая из которых состоит из пяти человек. Специалисты работают на городских и сельских территориях. Вооружившись бензопилами, они распиливают стволы и ветки на части, удобные для погрузки. Вывоз одного дерева занимает от 30 минут до часа.

Работы ведутся во дворах, на пешеходных зонах и проезжей части. На данный момент деревья убраны на Индустриальной улице, Новомытищинском проспекте, улице Мира, а также в парковых зонах города.