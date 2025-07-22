Последствия непогоды оперативно устранили в Балашихе

После сильного дождя, вызвавшего подтопления в ряде районов Балашихи, городские коммунальные службы оперативно приступили к устранению последствий непогоды. Для откачки воды и очистки ливневых канализаций задействована специализированная техника, что позволяет быстро восстанавливать нормальное состояние городской инфраструктуры.

Глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. В ликвидации подтоплений задействованы более 50 специалистов и около 20 единиц техники. Уже проведена работа на улицах Юбилейная, 28, и Смельчак, 8, где подтопления были наиболее заметными.

С первых дней обильных осадков специалисты не прекращают работу, направленную на минимизацию неудобств для жителей округа. В ближайшие дни работы по устранению последствий непогоды продолжатся, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в пострадавших районах.

Жителям Балашихи, столкнувшимся с подтоплениями или выявившим подобные проблемы, рекомендуется обращаться в администрацию округа по телефону горячей линии: 8 (495) 529-11-90. Оперативное реагирование поможет быстро решить возникшие трудности и повысить качество обслуживания населения.