Последствия непогоды начали устранять в Истринском округе

В Истринском округе специалисты аварийных служб продолжают ликвидировать последствия снегопада и шквалистого ветра. Коммунальщики распиливают и вывозят поваленные деревья, устраняют подтопления и восстанавливают электроснабжение.

Вблизи дома № 3 на улице Полевой в селе Новопетровское произвели распиловку деревьев с дальнейшим вывозом. До этого распилили и вывезли обломки большого дерева в деревне Бутырки, которое упало рядом с проезжей частью. Такая же работа проведена в деревне Долево, на подъезде к СНТ «Поляна».

В деревне Покровское на улице Майской у домов № 13 и 19 убрали деревья с проезжей части. Аналогичные работы выполнили в поселке Ивановское, а также на улице Стадион, дом № 4, в селе Павловская Слобода. В деревне Кострово на улице Центральная и в деревне Корсаково восстановили электроэнергию.

В Букаревском из-за ветра обрушились деревья на тропинке от дома № 9 поселка Глебовский до поселка Красный, там ведутся работы по опиловке. Дерево в деревне Филатово распилили и убрали с дороги. Профильные сотрудники совершают объезды территорий для оперативного устранения последствий.