Последствия непогоды ликвидировали в Солнечногорске

После того, как на городской округ обрушился второй мощный грозовой циклон, коммунальные службы, спасатели и энергетические компании незамедлительно приступили к восстановительным работам и уборке территорий. Для оперативного реагирования все подразделения были переведены на особый режим работы.

На ликвидацию последствий были мобилизованы все доступные ресурсы. Работники коммунальных служб расчистили дороги от более чем 30 поваленных деревьев, восстановив тем самым транспортное движение. Энергетики также активно устраняют последствия вчерашнего шторма. К настоящему моменту восстановлено электроснабжение по высоковольтным линиям, возобновлена подача энергии на все социально значимые объекты. Продолжаются работы на низковольтных сетях, в семи населенных пунктах электроснабжение восстановлено частично. Восемь садовых некоммерческих товариществ пока остаются без напряжения.

«До конца дня энергетики планируют завершить работы на всех низковольтных линиях. В некоторых населенных пунктах питание подается по временной схеме от дизель-генераторов. До воскресенья будут делать переключение на постоянную схему. Все силы брошены на оперативное восстановление подачи электроэнергии. В усиленном режиме работают 16 бригад „Россетей“», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

По информации, предоставленной оперативными службами, нынешний июльский шторм оказался более разрушительным, чем майский. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Наибольший ущерб стихия нанесла нескольким округам, в частности, Солнечногорскому, Дмитровскому, Рузскому, Сергиево-Посадскому, а также городам Истра и Химки.

В случае обнаружения опасных ситуаций следует немедленно обращаться в службу спасения по номеру 112 или звонить на горячую линию округа по телефону 8-800-201-67-47. Информацию о перебоях с электроснабжением можно сообщить по круглосуточному номеру «Светлой линии» 8-800-220-02-20 (или по короткому номеру 220) или через Telegram-бот «Электра».