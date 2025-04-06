Последствия апрельского снегопада начали устранять в Шатуре

Фото: пресс-служба администрации м.о. Щатура

Сотрудники службы дорожного хозяйства Шатуры активно ликвидируют последствия внезапного сюрприза погоды — масштабного весеннего снегопада. Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность при передвижении на улицах.

На работах задействовали почти 30 единиц техники и 125 специалистов. Они занимаются расчисткой дорог, обрабатывают их противогололедными материалами. Работы проводят также во дворах и на общественных территориях.

«Природа преподносит сюрпризы и засыпает снегом все Подмосковье. Апрельский снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится несколько дней. Просим автолюбителей отнеситесь к ситуации серьезно и ответственно. Возвращаемся к зимней манере езды и соблюдаем все меры безопасности за рулем. Если вы уже на летней резине, лучше по возможности воздержаться от поездок», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

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