Последствия апрельского снегопада начали устранять в Шатуре

На работах задействовали почти 30 единиц техники и 125 специалистов. Они занимаются расчисткой дорог, обрабатывают их противогололедными материалами. Работы проводят также во дворах и на общественных территориях.

«Природа преподносит сюрпризы и засыпает снегом все Подмосковье. Апрельский снегопад, по прогнозам синоптиков, продлится несколько дней. Просим автолюбителей отнеситесь к ситуации серьезно и ответственно. Возвращаемся к зимней манере езды и соблюдаем все меры безопасности за рулем. Если вы уже на летней резине, лучше по возможности воздержаться от поездок», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.