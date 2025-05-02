Последствия аномальной погоды устранили на 41 адресе в Химках

Аварийные службы в Химках работают в усиленном режиме после непогоды. Специалисты очищают территории от поваленных деревьев и восстанавливают дорожное покрытие. Работы проведены уже на 41 адресе.

Бригады «Объединенного городского хозяйства» убрали поваленные деревья в Старых Химках на Ленинском проспекте и Коммунальном проезде, на улицах Маяковского, Энгельса, Кирова, Чапаева, Гоголя и Первомайской.

В Новых Химках восстановлено дорожное покрытие на улицах 9 Мая, Машинцева и Юбилейном проспекте.

В Сходне работы провели на улицах Чапаева, Сходне, Мичурина и Ленина. В Кутузовском убрали деревья на улице Николо-Чиркизово, а в Подрезкове — на улицах Жаринова, Центральной и Мичурина. На Левом берегу восстановили дорожное покрытие на улицах Библиотечная, Пожарского и Зеленая.

Администрация округа обратилась к жителям с просьбой воздержаться от поездок на летней резине и быстро убирать автомобили в тех местах, где работают коммунальные бригады.

По вопросам уборки снега можно обращаться на горячую линию: 8 (495) 793-01-01, а также в территориальные управления городского округа. Номера телефонов Новогорск-Планерной — 8 (985) 634-67-97; Левобережного — 8 (985) 439-18-20; Клязьма-Старбеева — 8 (985) 634-75-39; Луневского — 8 (985) 634-73-93; Сходня-Фирсановки — 8 (985) 634-43-91; Кутузовского — 8 (985) 634-45-08 и микрорайона Подрезково — 8 (985) 634-47-62.