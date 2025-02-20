Последняя зимняя вечеринка на льду пройдет в Солнечногорске 26 февраля

Последняя в зимнем сезоне вечеринка на льду «Подкат засчитан» пройдет на главном катке в городском парке Солнечногорска 26 февраля. Гостей будут ждать яркие конкурсы и увлекательные игры.

Самые активные участники получат подарки и призы от спонсоров. Согреться после всех активностей можно в бесплатном чайном баре c разнообразным ассортиментом вкусов.

«Приглашаем повеселиться вместе с нами на последней Ice-вечеринке этого зимнего сезона. Это отличная возможность завести новые знакомства, весело провести время и зарядиться позитивом», — рассказал директор молодежного центра «Подсолнух» Владимир Царев.

Начало в 18:00. Вход свободный. Мероприятие пройдет в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

Также жителей Солнечногорска приглашают на масштабное общеобластное мероприятие «Разрешите поздравить», которое состоится 23 февраля в городском парке.

Узнать о предстоящих мероприятиях можно на афишах парка и в Telegram-канале. Кроме того, анонсы культурных событий округа и Подмосковья представлены на сайте welcome.mosreg.ru.