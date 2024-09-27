Последняя в этом году акция бесплатной проверки здоровья пройдет в Подмосковье в выходные

Акция «Проверь свое здоровье в парке» завершается в Подмосковье. 28 и 29 сентября пройдут последние в этом году осмотры на свежем воздухе. Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах, в том числе в Люберцах, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне и других.
Профосмотры на свежем воздухе пользовались большим спросом у жителей Подмосковья, отметил министр здравоохранения Алексей Сапанюк. Бесплатно проверить свое здоровье в парках еще можно успеть в субботу и воскресенье. Там же можно будет сделать прививку от гриппа.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования.
Для участия в акции понадобятся паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».