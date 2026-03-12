Последняя лыжная гонка сезона пройдет в Одинцове 14 марта

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 14 марта состоится юбилейная лыжная гонка «15-й классический масс-старт заслуженного тренера России Леонида Воропаева». Эти традиционные соревнования уже давно стали еще одной спортивной визитной карточкой муниципалитета.

Классический масс-старт завершает официальный лыжный сезон Одинцовского округа. В этом году на старт выйдут более 300 спортсменов. В соревнованиях примут участие как взрослые, так и дети. Всего будет разыграно 12 комплектов наград. Независимо от результата, все участники соревнований получат на память оригинальные медали финишера и стартовые номера.

В прошлом марте из-за погодных условий классический масс-старт заслуженного тренера России Воропаева был вынужденно отменен. Слоты участников, которые были зарегистрированы на гонку в 2025 году, организаторы перенесли на этот год.