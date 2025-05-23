Последний звонок прозвучит 24 мая для 4,5 тысячи выпускников Ленинского округа

Более 4,5 тысячи выпускников Ленинского округа попрощаются со школой 24 мая. Последние звонки пройдут в 20 образовательных учреждениях муниципалитета.

Праздник отметят 1153 одиннадцатиклассников и 3402 девятиклассников. При этом 147 ребят претендуют на медали I и II степени, еще 74 учащихся стали призерами и 10 — победителями областного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

«Прощание со школьной порой — это один из самых волнующих и важных этапов в жизни каждого из нас. Наши выпускники прошли интересный путь и готовятся оставить позади незабываемые школьные годы, наполненные учебой, дружбой и радостью, яркими впечатлениями, победами и открытиями», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Отметим, что сейчас в школах Ленинского округа учатся 44 тысячи детей. Цифра растет с каждым годом.