Последний звонок прозвучал в школе № 18 в Павловском Посаде

Последний звонок прозвучал для 42 одиннадцатиклассников школы № 18 имени Н. В. Менчинского в Павловском Посаде. В 2025 году девять человек претендуют на получение медали «За особые успехи в учении».

Школа № 18 в Павловском Посаде входит в зеленую зону образовательного рейтинга и топ-100 лучших учреждений Московской области. В 2025 году выпускаются четыре призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Ульяна Абашкина показала лучшие результаты по русскому языку, Мария Миронова — по литературе, Роман Павлов — по русскому языку, географии и литературе, Арина Пехтерева — по обществознанию и русскому языку.

Школа также гордится спортивными талантами: Дмитрий Чистяков и Сергей Кислов стали кандидатами в мастера спорта, при этом Сергей завоевал титул чемпиона России по биатлону.

Особые слова признательности были адресованы Максиму Тюляеву, награжденному медалью «За участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины», медалью «За храбрость», а также за волонтерскую помощь Вооруженным силам — медалью «Волонтеры России».

В школе № 18 успешно работают технологические, гуманитарные и медицинские классы. Педагогический коллектив стабильно демонстрирует высокий профессиональный уровень, подтверждая его участием в конкурсах.

Во время торжественной линейки прозвучали теплые слова и пожелания выпускникам.