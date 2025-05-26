Последний звонок прозвучал для 684 выпускников в Волоколамске

Поддержать выпускников в этот волнительный момент пришли родные и близкие, а также представители администрации и депутаты.

«Этот символический, долгожданный звон — рубеж между детством и взрослой жизнью. Впереди у ребят экзамены, выбор профессии, новые горизонты. Но сегодня — время благодарности учителям, которые дали им эту путевку в жизнь. Это также время гордости родителей за своих повзрослевших детей», — поздравила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Наталья Козлова поблагодарила педагогический коллектив Волоколамской Гимназии № 1. Выпускники подготовили трогательную программу, где попрощались со школой. Проводить ребят пришли первоклассники, которым только предстоит пройти весь этот путь.

«Дорогие выпускники! Куда бы ни забросила судьба, помните, что Волоколамский округ всегда будет ждать вас. Здесь ваш дом. Пусть эта связь с малой родиной станет для вас источником силы и вдохновения», — добавила Наталья Юрьевна.