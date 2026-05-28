Последний звонок прозвучал для 5 тысяч выпускников в Химках

В Химках прошли торжественные линейки, посвященные последнему звонку. В этом году обучение завершили около 5 тысяч выпускников.

Выпускников школы «Лидер» 26 мая с началом нового важного этапа поздравила глава Химок Инна Федотова. К поздравлениям присоединились министр образования Московской области Ингрид Пильдес, главный эксперт ФГБУ «Росдетцентр» Святослав Громов, почетный гражданин Химок Галина Державина и ветеран СВО, лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

«Пусть последний звонок станет символом новых возможностей, больших побед и счастливого будущего. Химки гордятся каждым из вас!» — отметила Инна Федотова.

Выпускникам пожелали уверенно пройти экзамены, реализовать свои мечты и сохранить теплые воспоминания о школьных годах. Отдельную благодарность выразили родителям и педагогам.

Уже со следующей недели стартуют выпускные экзамены. 1 июня выпускники одиннадцатых классов будут сдавать ЕГЭ по истории, литературе и химии, а девятых классов — ОГЭ по математике 2 июня.

За последние пять лет система образования Химок показала высокие результаты: 728 выпускников получили медали, 95 школьников стали стобалльниками ЕГЭ, а более 40 учеников вошли в число победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.