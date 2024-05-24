Последний звонок прозвенел в школах Лобни

Сегодня в школах Лобни торжественно прозвучал последний звонок. В этом году в округе 412 выпускников одиннадцатых классов и 1255 девятиклассников.

Глава округа Анна Кротова лично поздравила выпускников школы № 9. В своем обращении к ним она отметила, что впереди у ребят важные испытания: экзамены и поступление в учебные заведения.

«Новый этап жизни начинается, но пока рядом любимые учителя, родители, родные школьные стены. А в памяти останутся самые лучшие воспоминания о школьных годах. Главное — смело идти к своим целям, не бояться трудностей и всегда верить в себя», — подчеркнула Анна Кротова.