Последний звонок прозвенел в школах Балашихи 24 мая

С праздником выпускников Балашихи поздравил глава городского округа Сергей Юров.

«Поздравляю вас от всей души! Последний звонок бывает один раз в жизни. Вчера в округе прошли первые экзамены, впереди — сдача оставшихся, выпускной, поступления в институт. Желаю вам успешно сдать все экзамены и поступить. Конечно, мы рассчитываем, что многие из вас вернуться работать в наш город. Здесь создается все, чтобы вы могли реализовать свой потенциал. Будьте настойчивыми, напористыми, все у вас получится!», — сказал Сергей Юров.

В этом году школы покидают более двух тысяч выпускников. Государственная итоговая аттестация для учащихся 9-х и 11-х классов уже началась в городском округе. Всего в этом году экзамены сдадут 9 386 ребят из Балашихи. Наиболее востребованными предметами стали обществознание, информатика и география.