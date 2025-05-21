Последний звонок прозвенел в гимназии № 7 в Чехове

В гимназии № 7 муниципального округа прошло знаменательное для девятиклассников событие — последний звонок. Впереди у ребят пора экзаменов и дальнейшего выбора своего пути.
Директор образовательного учреждения Елена Рубцова обратилась к учащимся с напутственным словом. Она пожелала выпускникам удачи на предстоящих экзаменах и поблагодарила их за активное участие в школьной жизни.
Юноши и девушки подготовили концертную программу для мам, пап и других гостей: прочитали стихотворения и спели песни, посвященные учителям и родителям, а также представили театральные сценки. Завершился праздник прощальным вальсом в исполнении выпускников.
С 21 мая для девятиклассников стартует волна основного государственного экзамена. Первое испытание для выпускников начнется с иностранных языков. Завершится сдача 16 июня.
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