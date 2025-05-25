Последний звонок прозвенел для выпускников школы «Гармония» в Можайске

Выпускные вечера прошли для более чем тысячи школьников из Можайского округа, всего в муниципалитете девятый класс закончили 808 учащихся, одиннадцатый — 220 ребят. Яркий выпускной бал состоялся и в школе «Гармония».

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев приехал в учебное заведение, чтобы лично поздравить выпускников.

«Мне приятно сегодня разделять эту радость вместе с вами. Выпускной — это окончание важного этапа в жизни. Пройдет время и школьные годы вы будете вспоминать с любовью и теплотой в сердце. Впереди вас ожидает интересный путь, идите по жизни уверенно, а главное — ничего не бойтесь, только вперед!» — обратился к ребятам руководитель муниципалитета.

К поздравлениям Дениса Мордвинцева присоединилась и депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова. Она подчеркнула, насколько важно поддерживать молодые таланты и развивать образование в регионе.

На торжественном вечере провели символическую акцию: выпускники вручили «Ключ знаний» ученикам младших классов в знак преемственности поколений и традиций. Учащиеся выступили на сцене школы с танцевальными и музыкальными номерами, представили собравшимся театральные сценки. Педагоги и родители также подготовили творческие номера. В конце мероприятия состоялся традиционный вальс выпускников, для них прозвенел последний в жизни школьный звонок.