Последний звонок прозвенел для выпускников лицея имени Стрельцова в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошла торжественная линейка для выпускников лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова. Всего в округе последний звонок прозвенел для 2200 школьников.

Ребята на торжественной церемонии станцевали вальс и прочитали стихи. Директор лицея Андрей Копцов выступил перед собравшимися с напутственными словами.

«Сегодня у нас один из лучших в истории лицея выпуск. Я хочу, чтобы вы взяли с собой на единый государственный экзамен силу воли, крепкие нервы, сосредоточенность и терпение», — пожелал он.

Своими впечатлениями поделилась выпускница Марина Персиянова.

«Так волнительно, такое чувство счастья. Я иду на красный аттестат. Пришлось учиться стараться. Когда были четверки, приходила к учителям договаривалась пересдать. Учителя все хорошие, относились с пониманием», — сказала девушка.

Но торжественную линейку вместе с выпускниками приехали и их родные. В семье Стародубовых заканчивает школу старший сын.

«Сегодня я с утра проснулась, и у меня перед глазами первый класс, второй. Очень трогательно и волнительно. Я вспоминаю свой последний звонок. Очень переживаю. Но я счастлива», — сказала мама выпускника Дарья Стародубова.

Отец Сергей Стародубов поделился, что сын планирует развиваться в сфере медицины.