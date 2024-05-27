Последний звонок прозвенел для 1200 школьников из Солнечногорска

Во всех школах Солнечногорска для выпускников дали последний звонок. Торжественные линейки прошли в 16 школах округа. В этом году образовательные учреждения выпустили почти 1200 школьников.

Глава муниципалитета Константин Михальков лично поздравил учеников Радумльского лицея-интерната. В этом году из школ Солнечногорска выпустились 414 одиннадцатиклассников и 700 девятиклассников.

Торжественности добавили награждения лучших кадетов медалями и слова поддержки от мэра, который выразил уверенность в будущем выпускников и их способности внести вклад в развитие региона.

Некоторые экзамены уже прошли в школах Подмосковья. Первые из них сдали 11-классники по географии, литературе и химии. Следующий экзамен по русскому языку пройдет 28 мая.

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