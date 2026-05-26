Последний звонок прошел в школах Волоколамска

26 мая во всех школах Волоколамского округа прошли торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. В этом году последний звонок прозвучал для 721 выпускника: школу заканчивают 116 одиннадцатиклассников и 605 девятиклассников.

Одиннадцатые классы в этом году есть в восьми школах округа: ВСОШ № 3 (18 выпускников), гимназия (32 выпускника), ВСОШ № 2 (19 выпускников), Детгородковская школа (6 выпускников), Спасская школа (15 выпускников), Привокзальная школа (18 выпускников), Осташевская школа (2 выпускника), Сычевская школа (6 выпускников).

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова посетила праздничную линейку в Волоколамской средней школе № 3, где в этом году обучение завершают 100 ребят: 82 девятиклассника и 18 одиннадцатиклассников. Она отметила: «Последний звонок — это день, когда особенно остро понимаешь, как быстро проходит детство и сколько всего впереди. За школьные годы ребята научились дружить, поддерживать друг друга, справляться с трудностями и добиваться своих целей. Желаю всем нашим выпускникам уверенно идти вперед, не бояться перемен и верить в себя».