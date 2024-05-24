Последний звонок для выпускников прозвучал во всех школах Химок

Торжественные линейки по случаю последнего звонка прошли в 26 школах городского округа. Из образовательных учреждений в этом году выпустятся более 3000 девятиклассников и почти 1200 одиннадцатиклассников.

В школе № 30 провели торжественную линейку и тематический концерт. Депутат Московской областной думы Михаил Раев и директор школы № 30, депутат местного Совета Татьяна Кавторева поздравили ребят и пожелали успехов при сдаче Единого государственного экзамена и поступлении в вузы.

«Последние звонки — очень трогательная церемония. Дети прощаются со школой. Это очень волнительно и для ребят, и для их родителей. Именно поэтому хочу пожелать всем выпускникам нашей страны, чтобы они хорошо сдали экзамены, пусть всё задуманное осуществится. Успеха, здоровья, счастья и благополучия!», — сказал Михаил Раев.

Школу в этом году окончили 133 ученика, 33 из которых — одиннадцатиклассники. Во всем Подмосковье последний звонок прошел для 127 тысяч выпускников. В муниципалитетах провели более двух тысяч праздничных мероприятий.

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