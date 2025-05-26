Последний звонок для выпускников лицея прошел в парке Кривякино в Воскресенске

Череда школьных праздников продолжается в городском округе. Выпускники трех отделений лицея имени Павла Стрельцова собрались в парке усадьбы Кривякино, чтобы попрощаться со школой.

Ребят из «Навигатора», «Гармонии» и «Перспективы» поздравили с праздником заместители главы Воскресенск Елена Овсянкина и Ольга Коротеева, депутаты и директор воскресенского филиала «ВМУ» концерна «Уралхим» Дмитрий Трушков.

Директор лицея Андрей Копцов поблагодарил учителей за подготовку целеустремленных и активных учеников. «Сегодня у нас один из лучших выпусков в истории лицея. Наши дети готовы расщелкать как орехи Единый государственный экзамен. Учителя подготовили выпускников на все сто», — отметил Андрей Копцов.

Ранее праздник последнего звонка в воскресенской гимназии № 1 посетили председатель окружного совета депутатов Сергей Матвиенко и заместитель главы муниципалитета Ксения Архипова. Стены этого учебного заведения скоро покинут 45 учеников одиннадцатого класса.

Напомним, из школ Московской области в этом году выпускаются порядка 135 тысяч ребят.