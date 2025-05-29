Последний звонок для лечащихся в онкодиспансере выпускников провели в Подмосковье

Последний звонок для пациентов провели в Московском областном онкологическом диспансере. Праздник не только стал окончанием учебного года, но и символом победы над трудностями для ребят, которые вынуждены обучаться в условиях стационара.

В госпитальной школе проекта «УчимЗнаем» занимаются ребята, которые вынуждены проходить школьную программу в условиях стационара. Инициатива позволяет детям поддерживать успеваемость и сохранять чувство стабильности на время лечения.

«В этом году у нас два одиннадцатиклассника и шесть девятиклассников, которым предстоит еще сдать ОГЭ и ЕГЭ, а другие ученики уже успешно переведены в следующий класс», — рассказала заведующая онкологическим детским отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Последний звонок для пациентов онкодиспансера стал символом борьбы с трудностями и подарил ребятам веру в будущее.