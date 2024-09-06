Последний выездной прием медиков в парке Воскресенка пройдет 7 сентября

Последний выездной осмотр медиков в рамках диспансеризации пройдет 7 сентября в парке Воскресенска. Специалисты проверят состояние легких, уровень холестерина и выдадут на руки рекомендации.

Летний сезон выездных осмотров завершается. Для удобства жителей медики работали в парке усадьбы Кривякино.

У горожан еще есть шанс пройти диспансеризацию в общественном пространстве 7 сентября. Специалисты проверят работу сердца, состояние легких и уровень холестерина. При необходимости они направят пациента в больницу на дополнительное обследование.

Жителей округа примут с паспортом и полисом ОМС. Воскресенцы могут прийти на фонтанную площадь. Медики будут работать там с 10:00 до 14:00.

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