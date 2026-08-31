Последний участок теплотрассы в Менделееве заменят в Солнечногорске

Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры в Менделеево приблизилась к завершению. Заместитель главы округа Никита Иванов проверил готовность к запуску новой блочно-модульной котельной.

Также в рамках осмотра проверили заключительный этап замены теплотрассы, которую проводят по государственной программе.

В предстоящем отопительном сезоне новая котельная должна обеспечить отоплением и горячей водой 57 домов, социальные учреждения и Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений. В течение недели объект планируют перевести на постоянную схему электроснабжения. Мощность котельной составляет 50 МВт.

Существующую котельную также капитально отремонтировали. В дальнейшем ее будут использовать в качестве резервного источника. Параллельно специалисты проводят замену последнего участка теплосетей, ведущего к институту.

«Работы осуществляются ударными темпами, и к 10 сентября планируем их завершить. Далее подрядчик приступит к благоустройству», — отметил Никита Иванов.

Модернизацию проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Работы позволят повысить надежность котельных и тепловых сетей, а также качество теплоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов. В Менделеево изменения коснутся порядка семи тысяч человек.