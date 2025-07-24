Последний участок набережной реки Нара благоустроили в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске на набережной реки Нара обустроили новые тропинки, а велодорожку сделали длиннее. Также специалисты почти выполнили озеленение: осталось посадить несколько ив.

Протяженность обновленной набережной составила порядка одного километра. Жители города давно полюбили это место, а теперь локацию полностью открыли для прогулок. По словам главы округа Романа Шамнэ, там завершили последние работы по благоустройству.

«Это место давно стало центром притяжения жителей нашего Наро-Фоминского округа», — отметил руководитель муниципалитета.

Напомним, что проект благоустроили по инициативе горожан. Их предложения передали главе округа, который обратился к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Проект получил поддержку и его успешно реализовали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.