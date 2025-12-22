Последний корпус ЖК «Весенний» достроят в поселке Сосновый Бор

В Подольске реализуют ранее замороженный проект. Девелопер G3 Group заключил договор на достройку последнего корпуса жилого комплекса «Весенний» в поселке Сосновый Бор.

Объекту дадут новое название — «G3 Новый Весенний».

Третий дом в комплексе с 2019 года имел статус долгостроя, в то время как два других корпуса успешно ввели в эксплуатацию.

Специалисты провели полную экспертизу и получили техническое заключение. Монолитные работы завершили примерно на 90%.

Строителям предстоит закончить верхние этажи, смонтировать кровлю и инженерные системы, установить окна, а также провести фасадные и внутренние отделочные работы.

Большое внимание уделят благоустройству: в комплексе появятся детские и спортивные площадки, а также организованная наземная парковка. Сдать дом в эксплуатацию планируют в 2027 году.

«Подмосковье сегодня растет активнее, чем когда-либо, и наша миссия — не только строить новое, но и завершать начатое другими, возвращая людям доверие к рынку и создавая качественную среду для жизни. „G3 Новый Весенний“ — это символ возрождения: из замороженного объекта он превращается в современный жилой дом переменной этажности на 620 квартир. Мы сохраняем сильные стороны проекта и добавляем стандарты G3 Group — качество, надежность и практичность», — отметил генеральный директор компании Олег Гулеватый.

Ключевым преимуществом будущего жилья станет отличная транспортная доступность. Рядом находится станция второй линии Московских центральных диаметров Подольск, а также станция Весенняя, что позволяет добраться до Москвы за 30–40 минут на электричке или по Симферопольскому шоссе.

В шаговой доступности — вся необходимая инфраструктура: детские сады, школы, поликлиники, торговые центры и кафе. Рядом находится лесопарк «Сосновый бор».