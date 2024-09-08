Последний день голосования на выборах депутатов начался в Воскресенске

В городском округе Воскресенск сегодня проходит заключительный день выборов депутатов в совет депутатов муниципалитета. С 8:00 свои двери распахнули 83 избирательных участка.

Голосование проходит как в традиционном формате, так и в формате дистанционного электронного голосования. Жители Воскресенска могут лично прийти на свой избирательный участок и проголосовать до 20:00. Возможность голосовать дистанционно доступна для тех, кто зарегистрировался до 2 сентября.

Выборы в этом году проходят по новой многомандатной избирательной системе. Вся территория муниципалитета разделена на пять округов, где избирателям предлагается выбрать пятерых кандидатов из списка.

Уже в 20:00 избирательные участки в Воскресенске завершат свою работу, после чего начнется подведение итогов голосования. Жители округа активно участвуют в выборах, проявляя гражданскую позицию и внося свой вклад в будущее муниципалитета.

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