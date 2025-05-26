Последние звонки в Жуковском прозвенели для 610 одиннадцатиклассников

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

В всех школах Жуковского на прошлой неделе прошли торжественные линейки. Последний звонок услышали 610 выпускников одиннадцатых классов.

Врип главы Жуковского Андроник Пак побывал на торжественной линейке в лицее № 4.

«Очень много было трогательных моментов. Ребята навсегда прощаются со школой, и для них наступает взрослая жизнь», — рассказал Андроник Пак.

Врип главы Жуковского выступил перед собравшимися с напутственным словом. Андроник Пак пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в те вузы, в которые они хотят.

«Не бойтесь мечтать, ставить перед собой амбициозные цели и смело двигаться к их достижению. Всегда верьте в себя, помните, что Подмосковье строит молодежь. Вы — наше будущее! И именно от ваших успехов сегодня зависит то, каким будет наш регион завтра. Перед вами открыты все двери. Идите только вперед — к своим целям. У вас все обязательно получится», — обратился он к ребятам.

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