Последние звонки в Жуковском прозвенели для 610 одиннадцатиклассников

Врип главы Жуковского Андроник Пак побывал на торжественной линейке в лицее № 4.

«Очень много было трогательных моментов. Ребята навсегда прощаются со школой, и для них наступает взрослая жизнь», — рассказал Андроник Пак.

Врип главы Жуковского выступил перед собравшимися с напутственным словом. Андроник Пак пожелал выпускникам успешно сдать экзамены и поступить в те вузы, в которые они хотят.

«Не бойтесь мечтать, ставить перед собой амбициозные цели и смело двигаться к их достижению. Всегда верьте в себя, помните, что Подмосковье строит молодежь. Вы — наше будущее! И именно от ваших успехов сегодня зависит то, каким будет наш регион завтра. Перед вами открыты все двери. Идите только вперед — к своим целям. У вас все обязательно получится», — обратился он к ребятам.