Последние звонки прозвучали для 961 выпускника в Лосино-Петровском

В школах Лосино-Петровского прозвучали последние звонки. Этот день стал знаковым для 219 выпускников 11-х классов и 742 выпускников 9-х классов.

Для большинства выпускников школа — место, где они получили знания и бесценный жизненный опыт, обрели верных друзей и наставников.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Джеглав поздравил выпускников. В их адрес во время торжественной линейки прозвучало много теплых и напутственных слов.

«Дорогие выпускники! Мечтайте, верьте в себя и добивайтесь поставленных целей! Убежден, что каждый из вас сможет найти достойное применение своим талантам и знаниям в родном Подмосковье, а мы всегда будем рядом!» — обратился к выпускникам Сергей Джеглав.

День стал завершением важного жизненного этапа и началом нового. Выпускникам предстоит сдать экзамены и поступить в средние или высшие учебные заведения.