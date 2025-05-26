Последние звонки прозвучали для 1137 выпускников во Фрязине

В 2025 году последние звонки во Фрязине прозвучали для 325 одиннадцатиклассников и 812 девятиклассников. Торжественные линейки прошли во всех школах города.

Особое внимание привлекло мероприятие в лицее имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева, которое посетили глава округа и почетный житель, ветеран-фронтовик Иван Иванович Жучков.

«Экзамены — это не финал, а лишь стартовая площадка в большую жизнь. Особые слова — нашим медалистам: вам предстоит подтвердить свои знания и высокий статус. Помните, что наукоград ждет своих выпускников. Сегодня во Фрязине созданы все условия для профессиональной реализации молодых специалистов», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В этот день прозвучали напутственные слова от педагогов и ветеранов. Иван Иванович Жучков, прошедший Великую Отечественную войну, пожелал ребятам направлять свои силы на созидание и развитие родного города.

Особую атмосферу создали первоклассники, которые прочитали стихи, а выпускники станцевали прощальный вальс. Многие признались, что не смогли сдержать слез. Теперь им предстоит сдать экзамены, выбрать профессию и отправиться в новый жизненный этап.