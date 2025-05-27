Последние звонки прозвенели для 721 одиннадцатиклассника в Истре

На протяжении всей прошлой недели в школах муниципального округа Истра звучали последние звонки. Также в этом году девятый класс в округе заканчивают 2093 человека.

В Павловской школе в этом году праздник выпускников оказался первым в истории. Учебное заведение открылось лишь в сентябре, но уже стало родным домом для более 1100 учеников.

«Уважаемые выпускники! У каждого из вас будет свой путь, своя профессия, но, открывая новую страницу, не забывайте родную школу, не теряйте связи с наставниками, вложившими в вас частицу своей души. Желаю каждому верить в себя, никогда не пасовать перед трудностями, большими проектами или сложными решениями, и всегда добиваться поставленных целей. Помните — именно от вас, сегодняшних выпускников, во многом зависит будущее нашей малой Родины и нашей Великой страны — России!» — обратилась к выпускникам глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Для школы в Кострово это тоже особенный год — первый выпуск после капитального обновления. Здесь школу окончили 22 одиннадцатиклассника и 37 девятиклассников. Ученики устроили для педагогов церемонию вручения премий «Золотое сердце» — с теплыми, а порой и забавными номинациями. В финале праздника в небо выпустили белых голубей.